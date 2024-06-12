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        Haberler Magazin Merve Dizdar, Cihan Ayger ile evlilik kararına dair merak edilenleri anlattı: Balayı 14'ünde - Magazin haberleri

        Merve Dizdar: Balayı 14'ünde

        Geçtiğimiz günlerde 10 aydır aşk yaşadığı Cihan Ayger ile sürpriz bir şekilde sade bir tören ile evlenen Merve Dizdar, merak edilenleri anlattı. Afife Jale Ödül Töreni'nde görüntülenen Dizdar, "Biz, 14'ünde gideceğiz balayına. Ödül törenimiz vardı, ödül verdim ben de. Çok mutluyum" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 07:50 Güncelleme: 12.06.2024 - 08:07
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Geçtiğimiz günlerde iş insanı Cihan Ayger ile dünyaevine giren oyuncu Merve Dizdar, Afife Jale Ödül Töreni'nde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dizdar, "Sizi balayında bekliyorduk ama ödül törenin de gördük" ifadelerinin kullanılması üzerine "Biz balayına 14'ünde gideceğiz. Afife Jale Ödül Töreni'miz vardı. Ödül verdim ben de çok mutluyum, keyfim yerinde" dedi.

        • 2

          "BİZ ÖNCEDEN KARAR VERMİŞTİK"

          Merve Dizdar, ayrıca evlilik haberinin kısa bir süre önce ortaya çıkmasıyla ilgili ise "Tabii size sürpriz, bize değil aslında... Çünkü biz önceden karar vermiştik ama günü biraz geç aldık ne diyeyim ki çok mutluyuz" dedi.

        • 3

          "ZAMANIN BİR ÖNEMİ VAR MI?"

          Ünlü oyuncu, gazetecilerin "Evlilik süreci nasıl gelişti, evlilik teklifi geldi mi?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi; "Geldi ama ne zaman geldi, hiç hatırlamayacağım sorular... 10 ay bence çok kısa ya da uzun bilmiyorum yani kime göre neye göre kısa bilmiyorum ki ya da zamanın bir önemi var mı?"

        • 4

          "ÇOK KISA BİR ZAMANDA OLDU"

          Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı sadece bir tören ile evlenen Merve Dizdar, neden büyük bir düğün gerçekleştirmediklerini ise şu sözlerle açıkladı; "Yok zaten ben yapamam yapamamdan kastım genel olarak da öyle biriyim. Yakınlarım ve ailemle birlikteydik bir de çok kısa bir zamanda olduğu için kimseye de yük olmasın diye öyle hemencecik hallettik."

        • 5

          HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT

          Ayrıca nikâh esnasında soyadını unutan Merve Dizdar, konuyla ilgili ise "Sormayın ya ben işte hep böyleyim. Ödül törenlerinde de heyecanlanıyorum böyle şeylerde aşırı heyecanlanıyorum. Artık herkes biliyordur. Heyecanlanınca da her şeyi unutuyorum huyum bu" ifadelerini kullandı.

          Evliliğin ardından hakkında ortaya atılan hamilelik iddialarına da açıklık getiren Merve Dizdar, "Hamile değilim. Şu an yok ama inşallah ileride olur" dedi.

        • 6

          "ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ"

          Ünlü oyuncu gazetecilerin "İlk görüşte aşk mı yaşandı da bu kadar kısa sürede evlilik oldu?" sorusunu yöneltmesinin ardından "Biz öncesinde arkadaş olduk sonrasında da aşka dönüştü. Neye göre kısa bilmiyorum onun zamanı uzamalı mı kısa mı olmalı ben hislerimle hareket ettiğim için hep ne hissediyorsam o yani" dedi.

          Merve Dizdar, "Evlilikten sonra hayatınızda neler değişti?" şeklindeki soruya da "Değişen hiç bir şey yok, aynıyız. Biz zaten iki gün oldu bir dahaki gördüğünde sor" yanıtını verip espri yaptı.

        • 7

          " CİHAN MÜKEMMEL BİR İNSAN"

          Merve Dizdar, gazetecilerin "Cihan Bey sizin için nasıl bir eş?" sorusuna da "Çok mükemmel bir insan. Gerçekten bilmiyorum ama eş olunca biz değişmedik aynıyız bence tabii ki daha iki gün oldu ama önemli olan nasıl anlaştığın, eğlendiğin, keyif aldığın, güldüğün bir şey galiba" yanıtını verdi.

          Öte yandan Merve Dizdar, balayına çok merak ettikleri için Japonya'ya gideceklerini söyledi.

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