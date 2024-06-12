HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT

Ayrıca nikâh esnasında soyadını unutan Merve Dizdar, konuyla ilgili ise "Sormayın ya ben işte hep böyleyim. Ödül törenlerinde de heyecanlanıyorum böyle şeylerde aşırı heyecanlanıyorum. Artık herkes biliyordur. Heyecanlanınca da her şeyi unutuyorum huyum bu" ifadelerini kullandı.

Evliliğin ardından hakkında ortaya atılan hamilelik iddialarına da açıklık getiren Merve Dizdar, "Hamile değilim. Şu an yok ama inşallah ileride olur" dedi.