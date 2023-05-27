HABERTURK.COM

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Kuru Otlar Üstüne"deki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.

ÇIKIŞ ARAYAN KÖY ÖĞRETMENİNİ KONU EDİNİYOR



Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray (Merve Dizdar) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor.

"TÜM MÜCADELECİ RUHLARA ARMAĞAN EDİYORUM"

Filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan yaptığı açıklamada, filmin erken yaşta ücra bölgelere gönderilen memur ve öğretmenlerin kişisel inançlarındaki kademeli düşüşü yansıtmasını istediğini söyledi.

Ödülü kazandığı sırada şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü oyuncu ödülü aldığı sırada gerçekleştirdiği konuşmasında “A’dan Z’ye herkese ama en önemlisi bu karakteri güvenip bana verdiği için ve onunla çalışmak bir ayrıcalık olduğu için Nuri Bilge Ceylan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ödülü Türkiye’deki tüm kız kardeşleri adına aldığını belirten Dizdar, “Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nurayların duygusunu doğduğu günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen güzel tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum“ ifadelerini kullandı.



DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Dünyaca ünlü aktörler, Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Kuru Otlar Üzerine” filminin gösterimi sonrası 76’ncı Cannes Film Festivali’nde Ceylan’ı dakikalarca ayakta alkışlamış, Ceylan, film ekibine ve filmde rol alan oyunculara teker teker teşekkür ederek mutluluğunu paylaşmıştı.

Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olayları konu edinen filmin çekimi yaklaşık 2 yıl sürmüştü.

FİLM TÜRKİYE'DE 12 TEMMUZ'DA VİZYONA GİRECEK

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi, 12 Temmuz 2023'te sinemalarda vizyona giriyor.





26 FİLM YARIŞTI



21 filmin yarıştığı 76. Cannes Film Festivali bugün sona erdi. En prestijli ‘Altın Palmiye’yi Justine Triet’in yönettiği ‘Anatomie d’une chute’ aldı.

Ruben Östlund başkanlığındaki jürinin ödül verdiği diğer yapım ve sanatçılar şöyle:

Altın Palmiye: Anatomie d’une chute, Justine Triet

Büyük Ödül: The Zone of Interest, Jonathan Glazer

En İyi Yönetmen: Tran Anh Hung, The Pot au Feu

En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar, Kuru Otlar Üstüne

En İyi Erkek Oyuncu: Koji Yakusho, Perfect Days

En İyi Senaryo: Kaibutsu (Canavar), Kore-eda Hirokazu

En İyi Kısa Film: 27, Flora Anna Buda

Jüri Ödülü: Kuolleett Lehdet, Aki Kaurismaki

Ayrıntılar gelecek...

ÖNERİLEN VİDEO