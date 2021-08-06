Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar kumite 61 kiloda milli karateci Merve Çoban, yarı finalde Sırbistan'dan Jovana Prekovic'e 2-0 mağlup oldu. Merve bronz madalyanın sahibi oldu.

MERVE ÇOBAN KİMDİR?

1993 doğumlu Merve Çoban karate branşında Türk sporunu temsil etmektedir.

Doğum Yeri: Bafra

Boy / kilo: 168 cm / 61 kg

Doğum Tarihi: 25 01 1993

Mevki: Karate

Oynadığı Takım: Türkiye Milli Takımı