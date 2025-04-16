Merve Boluğur: Yaşlandık mı?

2010'da yayınlanan 'Küçük Sırlar' dizisinde birlikte rol alan Merve Boluğur ile Dilara Öztunç, yıllar sonra bir araya geldi. Bu buluşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Boluğur, 'Kavuştay' notunu düştü.

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Buluşmanın ardından, diziden bir kareyi ve Dilara Öztunç ile eski fotoğraflarını da yayınlayan Boluğur, bu paylaşımına, "Yaşlandık mı?" ifadesini ekledi.

Fotoğraflar: Instagram