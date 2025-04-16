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        Haberler Magazin Merve Boluğur: Yaşlandık mı? - Magazin haberleri

        Merve Boluğur: Yaşlandık mı?

        Yıllar önce 'Küçük Sırlar' dizisinde birlikte rol alan Merve Boluğur ile Dilara Öztunç yeniden bir araya geldi. Buluşma sonrası eski fotoğraflarını paylaşan Boluğur, "Yaşlandık mı?" notuyla nostaljik bir göndermede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 20:43 Güncelleme: 16.04.2025 - 22:15
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        "Yaşlandık mı?"
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        2010'da yayınlanan 'Küçük Sırlar' dizisinde birlikte rol alan Merve Boluğur ile Dilara Öztunç, yıllar sonra bir araya geldi. Bu buluşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Boluğur, 'Kavuştay' notunu düştü.

        Buluşmanın ardından, diziden bir kareyi ve Dilara Öztunç ile eski fotoğraflarını da yayınlayan Boluğur, bu paylaşımına, "Yaşlandık mı?" ifadesini ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #merve boluğur
        #dilara öztunç
        #küçük sırlar

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