"MATEMATİK DE ÇÖZMEYE BAŞLIYORUM"

Çok soru geliyor, hangi bölüm olduğu konusunda. Şu an 3 bölüm arasında gidip, geliyorum. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çocuk Gelişimi ve Psikoloji... Matematik de çözmeye başlıyorum. Kitap almam lazım.