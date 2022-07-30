"O YORUMLARI YAZANLARA PSİKİYATR YETMEZ"

Merve Boluğur, kendisine gelen eleştirilerden sonra Instagram hesabından açıklama yapmıştı:

Ülkemin dedikoducu haset boş kafalılarına yazıyorum ilk ve son kez... Her zaman özgür kafalı hayallerimin peşinden koşan bir kadın oldum... Yapmak istediklerimi yaptım, yapmak istemediklerimi yapmadım. El alem ne der diye yaşamadım. Kendi dünyanızdaki problemlerinizi mutsuzluklarınızı başka tarafa kusun... Ne kimsenin pohpohlamasına ne eleştirmesine ihtiyacım var. Çünkü bir kere geldim bu hayata kendi yolumda yaşayacağım. O yorumları yazanlara psikiyatr yetmez, hadi kolay gelsin.