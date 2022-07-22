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'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar' ve 'Kuzey Güney' gibi pek çok dizide rol alan Merve Boluğur, sürpriz bir kararla müziğe yöneldiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz haziran ayında 'Şşşşşşttttt' adlı şarkısını çıkaran Boluğur, ilk kez sahne aldı.

Dün akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda dinleyicileriyle bir araya gelen Boluğur, DJ'in çaldığı Tarkan başta olmak üzere birçok sanatçının şarkısına 'playback' yaparak eşlik etti.

"HEP YANLIŞ SEÇTİM!"

Gece için yeşil uzun bir elbise giymeyi tercih eden 34 yaşındaki ünlü isim, ilerleyen saatlerde ise "Ben yanlış insan seçme bürosuyum. Hep yanlış seçtim, artık seçecek bir şey kalmadı sonuç ortada!" şeklindeki sözleriyle dikkat çekti.

YILDIZ TİLBE'NİN SAHNESİNE KONUK OLMUŞTU

Boğulur, geçtiğimiz haftalarda da Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olmuştu. Yeni şarkısını ilk kez canlı okuyan Boluğur'un, performansı sosyal medyada gündem olmuştu. Boluğur, seyirciden beklediği tepkiyi alamamıştı.

"HADİ CANLANIN!"

Ünlü isim, "Hadi canlanın, biraz ayağa kalkın!" diye bağırmış ama yine de seyirciden istediği hareketliliği alamamıştı. Boluğur'un o anları sosyal medyada gündem olmuştu.

"O YORUMLARI YAZANLARA PSİKİYATR YETMEZ"

Boluğur, kendisine gelen eleştirilerden sonra Instagram hesabından açıklama yapmıştı:

Ülkemin dedikoducu haset boş kafalılarına yazıyorum ilk ve son kez... Her zaman özgür kafalı hayallerimin peşinden koşan bir kadın oldum... Yapmak istediklerimi yaptım, yapmak istemediklerimi yapmadım. El alem ne der diye yaşamadım. Kendi dünyanızdaki problemlerinizi mutsuzluklarınızı başka tarafa kusun... Ne kimsenin pohpohlamasına ne eleştirmesine ihtiyacım var. Çünkü bir kere geldim bu hayata kendi yolumda yaşayacağım. O yorumları yazanlara psikiyatr yetmez, hadi kolay gelsin.

"HAYDİ, DİZGİNLE BENİ!"

Merve Boluğur, sözlerinde kendi imzasının bulunduğu şarkısını Instagram'dan şu sözlerle duyurmuştu:

Sözler; Şşşşttt benden gitmemişsin gittiğini sanmışsın anca... Piişşşt kendine gelememişssin, ölüyorsun anlasana... Acıttığın 'geçmiş' artık koymaz ki bana... Kimse kesmez seni, haydi gölgelerde ara. Tehlike çanları çalıyor, dayanabilir misin? Geliyorsun şeytanına... Haydi, dizginle beni. Birleştir, al aşk işte bu doya doya. Senin kalbini alacağım, istediğimde de çıkarıp, oynayacağım. Rap kısmı her yanımız ateş alanı. O duygu bizi tutsak etti içine. Bir ben senden, geçir kendinden. Duvarlar aşk diye haykırıyor. Tutkuları boylayalım arzular örtüştüğünde. Sesler çığlıkları alt etsin. Tenler birbirini ölesiye sevsin...

Ayrıca Merve Boluğur'un şarkısını duyanlar, oyuncunun 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı müzisyen Murat Dalkılıç'ı anmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları Boluğur için, "Murat Dalkılıç'tan sonra kendine gelemedi." şeklinde yorumlarda bulunmuştu. Bu paylaşımların üzerine Dalkılıç, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.

Merve Boluğur ve eski eşi Murat Dalkılıç

"BİR SEN EKSİKTİN"

Boluğur'un şarkıcılığa adım attığını duyurmasının ardından ilk tepki Işın Karaca'dan gelmişti.

Karaca, sosyal medya hesabından, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" mesajını paylaşmıştı.

"MÜZİK PİYASASI KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL"

Oyuncu Merve Boluğur'un şarkı çıkaracağını açıklamasının ardından Işın Karaca'dan gelen tepkiyi değerlendiren eski manken Tuğba Özay ise konuyla ilgili şunları söylemişti:

Müzik piyasası kimsenin tekelinde değil. Yeteneği varsa olabilir. Ben Işın Karaca'ya katılmıyorum. 'Haydi bir dinleyin, görün bakalım' diyebilirdi. Ayrıca birçok oyuncunun sesini de çok beğeniyorum.