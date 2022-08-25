Aşıkların hamburger keyfi

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Merve Boluğur, geçtiğimiz gün yeni sevgilisi DJ Mert Aydın ile birlikte, bir alışveriş merkezinin yemek katında görüntülendi.

Çift, yemek tercihlerini fastfood olarak belirledi. Restoranın ekonomik menüsünü tercih eden ve hamburger söyleyen Boluğur ile Aydın, yemeklerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Çift, daha sonra mağazaları dolaştıktan sonra oradan ayrıldı.