"HAYAL KURMAK BEDAVA"

Mutlu olmanın çok basit olmasını kavrıyoruz. Tabii duygular karışık, çok normal. Yeni bir düzene uyum sağlıyoruz. Ev hapsi... Sağlıklı ve aklımızın yerinde olmasının ne büyük lütuf olması...

Öğretiyor hayat çok güzel... Mutlu eden şeylere odaklanalım. Hayal kurmak bedava. Yeni hedefler belki de... Ben üniversite sınavına hazırlanmaya başladım bile. Siz neler öğrendiniz?