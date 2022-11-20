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Merve Boluğur: Çarşamba günü boşanma davası var - Magazin haberleri

Merve Boluğur: Çarşamba günü boşanma davası var

Yaklaşık iki ay önce evlendiği Mert Aydın'dan boşanma kararı alan Merve Boluğur, çarşamba günü boşanma davasının olduğunu söyledi

Giriş: 20.11.2022 - 08:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Merve Boluğur, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan oyuncu, yakın zamanda tekrar ekranlara dönebileceği söyledi. Çarşamba günü boşanma davası olduğunu belirten Boluğur, tüm bu yoğunluğun arasında bir taraftan da gelen senaryoları okuduğunu ifade etti.

  • EVLİLİK KISA SÜRDÜ

    Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 44 gün sürdü. Her yerde el ele göz göze olan çift, boşanma kararı aldı.

  • Boluğur ile fikir ayrılığı yaşadığı öğrenilen Mert Aydın harekete geçerek boşanma işlemlerini başlattı. Aydın, avukatına talimat verdi.

  • "GÜZEL GÜNLERİMİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

    Basına yansıyan haberlerin ardından ünlü oyuncu, "Olmadı teşekkürler... Hayat bu... Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler" mesajını paylaştı.

    Boluğur, ardından sosyal medya hesabından da 'Aydın' soyadını kaldırdı.

  • MERVE BOLUĞUR BOŞANMA SİNYALİNİ VERMİŞTİ

    Instagram sayfasında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, verdiği cevaplarla kafaları karıştırmıştı.

    Ünlü oyuncu "En çok ders çıkardığın olay?" sorusuna "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler çoğu... Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" yanıtını verdi. Merve Boluğur'un son zamanlardaki paylaşımlarında eşine yer vermemesi ve alyansını çıkarması iddiaları güçlendirmişti.

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