Ünlü oyuncu, yazar Neale Donald Walsch'in sözlerini yayınladı.

'Elalem ne derse desin' başlıklı bir kitap sayfasını paylaşan Boluğur, "Başkalarının senin hakkıda ne düşündükleri konusunda endişe duyduğun sürece, onlar senin sahibindir" satırlarının altını çizdi.