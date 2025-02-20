Sahte 'Merve Boluğur'dan barışma iddialarına yanıt
Merve Boluğur, iki yıl evli kaldığı eski eşi Murat Dalkılıç ile yeniden bir araya geldiği iddialarını; "Eskiden, yeni olmaz" diyerek yalanladı. Ne var ki söz konusu açıklama, sosyal medyada ünlü oyuncunun adını kullanan başka biri tarafından yapıldı
2015 - 2017 arasında evli kalan oyuncu Merve Boluğur ile şarkıcı Murat Dalkılıç hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Boluğur ile Dalkılıç'ın yıllar sonra yeniden bir araya geldiği ileri sürüldü.
Barışma dedikodularının ardından Merve Boluğur, sosyal medya hesabından; "Eskiden, yeni olmaz" paylaşımıyla iddiaları yalanladı. Ne var ki bu açıklama ünlü oyucunun kendisine ait değil. Açıklama; adını kullanan başka bir tarafından yapıldı.