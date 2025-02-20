Sahte 'Merve Boluğur'dan barışma iddialarına yanıt

2015 - 2017 arasında evli kalan oyuncu Merve Boluğur ile şarkıcı Murat Dalkılıç hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Boluğur ile Dalkılıç'ın yıllar sonra yeniden bir araya geldiği ileri sürüldü.

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Barışma dedikodularının ardından Merve Boluğur, sosyal medya hesabından; "Eskiden, yeni olmaz" paylaşımıyla iddiaları yalanladı. Ne var ki bu açıklama ünlü oyucunun kendisine ait değil. Açıklama; adını kullanan başka bir tarafından yapıldı.

Exten next olmaz.. — Merve Boluğur (@MerveeBolugur) February 19, 2025