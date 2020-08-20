"O BENİM ÖZELİM"

Anlatmayacağım tabii ki. Hadi öpüyorum sizi. Niye anlatayım? O benim özelim. Bir iş yapıyorum diye her şeyimi anlatacağım diye bir şey var mı? Yok. Anlattığım kadarını zaten sayfamda anlatıyorum.