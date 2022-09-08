Merve Boluğur'dan şaşırtan sözler

"ÇOK ŞAŞKINIM!"

Boluğur, sevgilisinin evlilik teklifi sonrası duygularını, "Çok şaşkınım! Bana şu an rüya gibi geliyor. İlişkinin daha çok başındayız... Bu kadar kısa sürede sağlam ilerlemek beni çok mutlu etti. Drone yaklaşınca ben anlamadım. Bir anda bir şeyler olmaya başladı. Çok mutluyum" sözleriyle dile getirmişti.

"DÜĞÜNÜMÜZ DE YAKIN ZAMANDA OLACAK"

Mert Aydın da, "Çok mutluyum. Bunu Merve ile birlikte yaşadığım için daha çok mutluyum. Mekanın alt katının sadece bize özel olmasını istedim. Bu anı sadece baş başa yaşamayı tercih ettim. Bize özel bir an oldu. Düğünümüz de en yakın zamanda olacak" diye konuşmuştu.