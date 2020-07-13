"ANNE OLUYORUM"

Eski milli atlet, eşine sarıldığı ve elinde ultrason görüntüleri olduğu kareyi yayınlayınlayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

Kaç ay sonunda sizleri de heyecanıma ortak ettiğim için çok mutluyum. Çok zorlu bir süreç geçirdim ama çok şükür bebeğim ve ben iyiyiz. Gerçekten ne yazmam gerektiğini bilmiyorum.

Bilsem de o tarifsiz duyguları nasıl yazacağımı bilmiyorum. Tek bildiğim bir şey var; o da ben 'anne' oluyorum! Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım tüm evlat sahibi olmak isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Sizleri seviyorum.