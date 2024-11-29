Mertens futbolu G.Saray'da bırakacak!
Okan Buruk'un vazgeçilmez ismi olan Dries Mertens futbolu Galatasaray'da bırakacak. Emekli olduktan sonra dünyayı gezmeyi planlayan Mertens ailesi şimdilik İstanbul'un keyfini çıkarıyor
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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde AZ’yle deplasmanda 1-1 berabere kalırken Dries Mertens sahanın yıldızlarından biriydi.
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İlerleyen yaşına rağmen takımın en çok koşan isimlerinden olan Belçikalı tek golün de hazırlayıcısı oldu.
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Bu sezon Avrupa’da dördüncü asistini yapan tecrübeli yıldız Avrupa Ligi’nde bu alanda zirvede bulunuyor.
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Okan Buruk’un saha içindeki temsilcisi gibi olan Mertens futbolu da Galatasaray’da bırakacak.
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Hollanda basınına müsabaka öncesinde açıklamalar yapan Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılıların son kulübü olduğunu söyledi.
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Geçen sezon futbolu bırakmayı düşünen Mertens eşi ve Galatasaray’ın ısrarıyla sözleşmesini bir sezon daha uzatmıştı.
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Futbolu bıraktıktan sonra bir süreliğine dünyayı gezmeyi düşünen Mertens ailesi İstanbul’a aşık olmaları nedeniyle bu planlarını erteledi.
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Nişantaşı’nda yaşayan Mertens ailesi buldukları fırsatlarda İstanbul’un keyfini çıkarıyor.
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İstanbul’un meşhur kahvaltıcılarını, restoranlarını ve bölgelerini gezen Mertens ailesi havaların güzel olduğu dönemde ise Burgazada’ya gidiyor.
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