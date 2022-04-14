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Mert Yazıcıoğlu: Afra ile birbirimizi eleştirdiğimiz oluyor

Mert Yazıcıoğlu: Birbirimizi eleştirdiğimiz oluyor

Meslektaşı Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu, gazetecilerin, "Oyunculuk konusunda birbirinizi eleştirdiğiniz oluyor mu?" sorusuna yanıt verdi. Yazıcıoğlu, "Ben biraz açık sözlüyüm. 'Şunu şöyle yapsan daha iyi olur' demişliğim var. Birbirine net olmalısın bu konularda. Yalan söylenmez" ifadelerini kullandı

14.04.2022 - 09:39 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Afra Saraçoğlu ile film setinde başlayan aşkı tam gaz süren Mert Yazıcıoğlu, önceki gün Etiler'deki bir menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi.

  • "KENDİMİ TEHLİKEYE ATMIYORUM"

    Sürat motorunun üzerini poşetle kapatan Yazıcıoğlu, "Uzun yola gitmeye tedirgin oluyorum. Dikkat ediyorum tüm kurallara, tehlikeye atmıyorum kendimi. Trafikte çile çekmektense bunu kullanmak daha rahat oluyor. Afra, çok sevmiyor. Bir, iki kere binmişliği vardır." dedi.

  • "BÖYLE BİR İSTEĞİMİZ YOK"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Mert Yazıcıoğlu, "Afra Hanım ile aynı projede yer almayı ister misiniz?" sorusuna cevap verdi.

    Ünlü isim, "Afra iyi bir oyuncu, onunla proje düşünürüm tabi ama 'Beraber oynayalım' diye bir isteğimiz yok. Güzel bir proje gelirse tabii ki olur." şeklinde konuştu.

  • "BİRBİRİMİZİ ELEŞTİRDİĞİMİZ OLUYOR"

    Yazıcıoğlu, gazetecilerin, "Oyunculuk konusunda birbirinizi eleştirdiğiniz oluyor mu?" sorusuna ise, "Ben biraz açık sözlüyüm. Birbirimizi eleştirdiğimiz oluyor. 'Şunu şöyle yapsan daha iyi olur' demişliğim var. Birbirine net olmalısın bu konularda. Yalan söylenmez yani." ifadelerini kullandı.

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