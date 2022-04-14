"BİRBİRİMİZİ ELEŞTİRDİĞİMİZ OLUYOR"

Yazıcıoğlu, gazetecilerin, "Oyunculuk konusunda birbirinizi eleştirdiğiniz oluyor mu?" sorusuna ise, "Ben biraz açık sözlüyüm. Birbirimizi eleştirdiğimiz oluyor. 'Şunu şöyle yapsan daha iyi olur' demişliğim var. Birbirine net olmalısın bu konularda. Yalan söylenmez yani." ifadelerini kullandı.