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        Haberler Magazin Mert Ramazan Demir yemin töreninde görüntülendi! Emre Altuğ da İskenderun'a gitti - Magazin haberleri

        Mert Ramazan Demir yemin töreninde

        Bedelli askerlik görevini tamamlamak için İskenderun'da bulunan Mert Ramazan Demir, yemin töreninde görüntülendi. Daha önce Demir'in komutanının kendisinin arkadaşı çıktığını söyleyen Emre Altuğ da Mert Ramazan Demir'in yemin törenine katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 11:41 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:19
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        Yemin etti
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        Oyuncu Mert Ramazan Demir, bedelli askerlik görevini tamamlamak için Hatay'ın İskenderun ilçesine gitmişti.

        Askerliği devam eden Mert Ramazan Demir'in yemin töreni gerçekleşti.

        Oyuncu, yemin töreninden sonra resmi geçit töreninde görüntülendi.

        Öte yandan Mert Ramazan Demir'in yemin törenine eski rol arkadaşı Emre Altuğ da katıldı. Altuğ, İskenderun sahilinde çektiği bu fotoğrafı yayımladı.

        Törenin ardından izne çıkan Mert Ramazan Demir, kendisini ziyarete gelen meslektaşı Emre Altuğ ile buluştu. Altuğ, Demir ile olan fotoğrafını da "Bitti, çıktık" notu ile yayımladı. Mert Ramazan Demir, 3 Mayıs'ta terhis olacak.

        "MERT'İN KOMUTANI ARKADAŞIM ÇIKTI" DEMİŞTİ

        Öte yandan Emre Altuğ, daha önce "Mert'in yemin törenine gideceğim. Konuştuk onunla. Teslim olduğu birliğin komutanı benim arkadaşım çıktı ama torpil yok. Askerde torpil olmaz ki... Meşhur olduğunda herkesin gözü üstünde oluyor. Çünkü eğitim olmazsa olay çıkar. İki misli askerlik yapılıyor. Biz de yaptık, biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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        #Mert Ramazan Demir
        #askerlik
        #İskenderun
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