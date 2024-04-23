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        Haberler Magazin Mert Ramazan Demir'den Afra Saraçoğlu sorularına yanıt: Her şey çok güzel - Magazin haberleri

        Mert Ramazan Demir: Her şey çok güzel

        Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Ramazan Demir, sevgilisinin evine girerken görüntülendi; "Her şey çok güzel"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 09:24 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:24
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        "Her şey çok güzel"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mert Ramazan Demir, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Afra Saraçoğlu'nun evine girerken objektiflere yansıdı.

        Mert Ramazan Demir
        Mert Ramazan Demir

        Mert Ramazan Demir, basın mensuplarının Afra Saraçoğlu ile birlikteliği hakkındaki sorulara "Her şey çok güzel" yanıtını verip, sevgilisinin evine girdi.

        Afra Saraçoğlu
        Afra Saraçoğlu
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        #Mert Ramazan Demir
        #Afra Saraçoğlu

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