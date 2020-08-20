Mert Hakan Yandaş'ın açıklamalarından satır başları:

"Fenerbahçe çok ayrıcalıklı bir yer. Bir an önce maçların başlamasını bekliyorum. Fenerbahçe, bu ülkenin en büyük kulübü. İlk 11'de oynamak için elimden geleni yapacağım."

"Sosyal medyaya düşen konuyla ilgili savcılığa başvurdum. Fenerbahçe ülkenin en büyük kulübü. Emre Belözoğlu çok samimi ve içten biri. Kendisini tanıdığım için çok şanslı hissediyorum. Emre Belözoğlu transfer sürecinde bana çok samimi yaklaştı. Her şey Fenerbahçe için güzel olacak."

"Bu yaşanan olaylar, Fenerbahçe ile beni daha çok bağladı. Benim saha içerisinde, Fenerbahçe'nin bana olan bağlılığının karşılığını vermek önemli olan. Sadece Fenerbahçe'ye odaklanmak istiyorum."

"AİLE ORTAMI YAKALADIK"

"Samandıra'da hocamın yanına gittim, ikimiz için yeni bir başlangıç. Bizim Sivas'ta yakaladığımız çıkışın en büyük etkeni aile ortamıydı. Fenerbahçe'de kısa sürede aile ortamı yakaladık."

"Emre Belözoğlu bana göre Türk futbolunun en büyük orta saha oyuncusu. Ondan öğrenerek çok şey var, beraber oynamak isterdim ama saha dışında da her şeye inanılmaz başladı."

"Emre Kılınç, benim kardeşim olarak gördüğüm biri. Sivas'tan ayrıldık ama bu görüşmeyeceğiz anlamına gelmiyor. İstanbul'da yine bir araya geleceğiz. Umarım onun için her şey çok güzel olur."

"Bugüne kadar hep 10 numara mevkiinde oynadım ama klasik 10 numara değil; gezen, koşan ve arayan bir 10 numara oldum. Forma numaramdan dolayı 8 numara gözüksem de esas mevkiim 10 numara."