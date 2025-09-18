Habertürk
        Mert Hakan Yandaş: Biz utanıyoruz, onlar da utanır umarım!

        Mert Hakan Yandaş: Biz utanıyoruz, onlar da utanır umarım!

        Fenerbahçe'nin takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, 2-2 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 00:52 Güncelleme: 18.09.2025 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Biz utanıyoruz, onlar da utanır umarım!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'deki 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kaptan Mert Hakan Yandaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Ali Koç'un konuşmasının ardından Mert Hakan Yandaş, hakem kararlarıyla ilgili kısa bir konuşma yaptı.

        "BİZ UTANIYORUZ, ONLAR UTANIYOR MU?"

        Mert Hakan Yandaş yaptığı açıklamada "Başkanımız gerekli yerlere değindi. Gerekli şeyleri söyledi. Biz bu ülkede yıllardır yaşayanlar olarak biliyoruz ki bunu da sulandırmaya çalışacaklar. Başkanımız konuşmamamız gerektiğini, başka yere çekeceklerini söyledi. Biz stadyumdan böyle gitmek istemedik. Bu sonuçtan ötürü utanıyoruz. Tüm içtenliğimle söylüyorum. Camiamızın, başkanımızın emeğine böyle yazık ettiğimiz için utanıyoruz. Rakip takım oyuncusunun penaltı dediği pozisyona penaltı vermeyenler de utanır umarım." dedi.

        "ISLIKTAN HERKES ETKİLENİYOR!"

        Açıklamalarına devam eden Mert Hakan Yandaş "Bundan sonra ıslıklanan oyuncu için daha fazla mücadele edeceğiz. Islıklanan bir oyuncu olmuyor, herkes etkileniyor. Camia sinirli, haklı ama 5 dakikada 2-1 oluyor, hep birlikte seviniyoruz. Oyunda birini ıslıklamak doğru değil, yararı yok, bireysel değil hepimiz etkileniyoruz. Haklılar, sonuçtan çok utanıyoruz! Bu işi biz buraya getirdik, biz çıkaracağız! Yabancısı, Türk'ü bu saate kadar içeride durup konuşmak istedi. Biz de emrivaki yapıp buraya geldik." ifadelerini kullandı.

        Mert Hakan Yandaş konuşmasını "İnşallah lig sonunda şampiyon olacak taraf biziz." diyerek tamamladı.

