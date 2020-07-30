Mert Günok, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile çeyrek finalde oynayabilmek için öncesinde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile zorlu bir rövanş maçı oynayacaklarını hatırlattı.

İstanbul'daki ilk maçta 1-0 yendikleri Kopenhag'ı elemeleri gerektiğine dikkati çeken başarılı file bekçisi, "Manchester United geldi diye bir algı oluşturuldu ama Kopenhag maçı da kolay olmayacaktır. Eğer Kopenhag'ı elersek Manchester United ile oynayacağız. Manchester United'a karşı Old Trafford'da bir maç oynamayı çok isterdim. Bu sene Manchester'ı çekince, maçın Almanya'da olmasına açıkçası üzüldüm. Gönlümden asıl geçen ise Manchester United'a karşı Old Trafford'da bir Şampiyonlar Ligi maçı oynamak." ifadelerini kullandı.

Mert Günok, Süper Lig şampiyonluğunun ardından UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu da kazanma ihtimalleriyle ilgili olarak, şunları söyledi:

"Gerçekçi konuşmak gerekirse kolay değil. Bu sene grup kuraları çekildiğinde kimse bize şans vermemişti ama lider olarak çıktık ve sonrasında Sporting maçı bizim için çok özel bir karşılaşmaydı. 3-1'in rövanşında burada 4-1'lik galibiyetle tur atlamamız çok önemliydi. Bu bizim hiçbir zaman maçı bırakmadığımızı gösteriyor. Bu sene ligde de birçok maçta bu şekilde oldu. Önce Kopenhag maçımız var. 1-0'lık bir avantajımız bulunuyor. Turu geçebileceğimize inanıyorum. O gücümüz var. Sonrasında çektiğimiz kura kolay değil ama tek maç üzerinden oynanıyor. Bu maçlar tek maç olduğu için belli olmaz. O gün bireysel performanslar çok önemli olacaktır. Önce Kopenhag'ı geçmemiz gerekiyor. Kupa derseniz, gerçekçi konuşmak gerekirse zor. Birçok değerli, Avrupa arenasında senelerdir olan takım var. Biz takım olarak tecrübesiz görülüyoruz ama çok tecrübeli oyuncularımız var. Artık oraya gidince göreceğiz."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Milli kaleci, Medipol Başakşehir ile gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Maç izlemeyi seven biri olduğunu anlatan Mert, "Televizyonda hangi maç olursa olsun izlerim. Şampiyonlar Ligi maçlarını ayrı bir özenle izlerim. Evde beklerim, o günkü programda en güzel maçı seçip, takip ederim. Şimdi o arenada Allah'ın izniyle seneye biz de olacağız. O arenada oynayıp, bütün dünyanın gözü önünde milyonların izleyeceği bir maçta kalede bulunmak, güzel bir duygu olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde konuştu.

"BU ASLINDA DÜZENİN ÇARPIKLIĞINI GÖSTERİYOR"

Mert Günok, kariyerinin ilk 9 sezonunda Süper Lig'de 45 maç oynamasının ardından, son iki sezonda ise 67 karşılaşmada forma giydiğinin hatırlatılması üzerine, "Bu aslında düzenin biraz çarpıklığını gösteriyor. O konulara çok fazla girmek istemiyorum. O düzen artık değişti. Genç oyuncuya o dönemlerdeki bakış açısıyla şu anki bakış açısı farklı. Genç oyunculara artık daha fazla önem veriliyor." diye konuştu.

Kendisinin 20'li yaşlarda olduğu dönemde genç oyunculara fazla şans verilmediğini vurgulayan başarılı kaleci, "Ben o dönemlerde bu bakış açısının kurbanı oldum. Şu anki gençler biraz daha şanslı. Takımlarımız artık genç oyuncuları oynatıp, satmayı planlıyor. 'Genç oyuncuların değeri artsın, Avrupa arenasında gözüksün' düşüncesindeler ki doğru olan bu. Senelerdir Avrupa'da bu yapılıyor. Biz yeni yeni o düşünceye gelmeye başladık. Ben oynayamadığım dönemlerde onun biraz kurbanı oldum. Daha önce belki bu başarılara erişebilirdim ama kader, kısmet. Benim kaderimde burada şampiyonluk yaşamak, takımın ilk şampiyonluğunda kalede olmak varmış. Şu anki halimden memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

"GRUP BENCE DİŞİMİZE GÖRE"

Mert son olarak, A Milli Futbol Takımı'nın 1 yıl ertelenen Avrupa Şampiyonası'ndaki şansıyla ilgili olarak şu görüşlerini paylaştı:

"Önümüzde uzun bir süre var. Oyuncuların bireysel performansları, sakatlık yaşamamaları çok önemli. Bu sene gidebilseydik, Merih Demiral, Cenk Tosun olmayacaktı. Grup bence dişimize göre. Bu sene yaşanan sakatlıklar bizi çok üzmüştü. Çok değerli bir jenerasyon var. Senelerce oynayabilecek bir jenerasyona sahibiz. Milli takıma gittiğimizde çok mutlu oluyoruz, milli takım kampları çok keyifli geçiyor. Genç oyuncuların yaşları hep birbirine yakın. Emre Belözoğlu ağabey de bu sene futbolu bırakırsa, belki bir sene daha oynar belli olmaz, Burak Yılmaz ağabey, ben ve Mahmut Tekdemir takımın yaşlı oyuncuları olarak kalıyor. Yaşlı deyince, yaşlıymışız gibi algılanmasın. O yüzden takım içi enerji, birbirine olan bağlılıklar, arkadaşlıklar çok güzel. Güzel bir jenerasyon var. Milli takımımızın başarılı olacağını düşünüyorum. Önümüzde uzun bir süre var. o zamanki şartlara göre göreceğiz."