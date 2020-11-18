"ARTIK ÜÇ KİŞİYİZ"

Öte yandan oyuncu Mert Fırat, geçtiğimiz aylarda eşinin hamile olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:

Bir kere tuttuk ellerimizi, bir daha hiç bırakmayalım diye. Aylar, haftalar gibi geçti, su oldu aktı zaman. Bir baktık ki iki yıl olmuş ve artık üç kişiyiz. Sizi karşıma çıkartan hayata binlerce kez teşekkür ediyorum İdil Hanımefendi. Beklediğim her dakikaya değdi.