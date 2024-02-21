Mert Demir 8 Mart'ta Zorlu PSM'de

REKLAM advertisement1

'Pusulam Rüzgar', 'Antidepresan', 'Cehennemin Dibi' gibi çalışmaları ile müzik listelerinin ilk sıralarında yer alan, 'Ateşe Düştüm' şarkısı ile Türkiye listelerinin yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu ülkelerini de kasıp kavuran Mert Demir, hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Farklı müzik türlerini bir araya getiren, 2017 senesinden bu yana birçok tarzı ve kimliği müziğinde birleştirerek yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren söz yazarı, besteci ve prodüktör Mert Demir, 8 Mart akşamı Zorlu PSM’de sevilen şarkılarını seslendirecek.

Yılın ilk çeyreğinde çıkacak olan yeni şarkılarını ve projelerini ilk kez Zorlu PSM’de hayranlarının beğenisine sunmak için 35 kişilik bir ekiple çalışan Demir, konser için birçok sürpriz hazırlıyor.

Konser biletleri passo.com.tr’de satışta!