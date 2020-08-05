Geçen sezon Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Mert Çetin, Hellas Verona'ya transfer oluyor! İtalyan ekibi başarılı savunmacının sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı ve Mert'in bir fotoğrafını paylaştı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio geçen günlerde Hellas Verona'nın satın alma opsiyonuyla birlikte Hellas Verona'a kiralandığını duyurmuştu.

Ağustos 2019'da 3 milyon Euro bonservisiyle Roma'nın yolunu tutan Mert, Serie A'da 6 maça çıkmıştı. Mert Çetin'in adı Üç Büyüklerle anılıyordu.