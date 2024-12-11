Mersinli öğrenciler için yeniden faaliyette

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir süredir kapalı olan ve daha önce Marina AVM'nin karşısında bulunan "Neptün İpek Yılmaz Okuma Salonu"nu Çiftlikköy'de yeniden faaliyete geçirdi. Mahalle Mutfağı ve Çamaşır Kafe ile çok yakın olan Okuma Salonu, öğrencilerin her ihtiyacını tek bir noktadan sağlaması bakımından da gençlere avantaj sağlıyor.

REKLAM advertisement1

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesi ana giriş kapısına yakın olan ve oldukça merkezi bir lokasyonda bulunan okuma salonu bireysel ve grup çalışması yapmak isteyenler için 2 bölümden oluşuyor.

İçerisinde yer alan kütüphane ile edebiyat, tarih, sanat, felsefe, bilişim, kişisel gelişim gibi konularda okuma ve araştırma yapmak isteyenlere de zengin bir kitap seçkisi sunuyor. REKLAM Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Neptün İpek Yılmaz Okuma Salonu Sorumlusu Şenay İnanıcı, okuma salonunun yaklaşık 1.5 ay önce açıldığını ve lokasyon olarak merkezi bir noktada bulunmasından dolayı öğrencilerin oldukça rağbet gösterdiğini ifade etti.

Okuma Salonu’nun 2 bölümden oluştuğunu ve 120 kişilik bir kapasiteye sahip olduğunu aktaran İnanıcı, “Öğrencilerimiz burada huzurlu bir şekilde çalışıyorlar. Aynı zamanda Mahalle Mutfağı’na yakın olması sebebiyle burada 3 çeşit yemeği 15 liraya yiyebiliyorlar. Öğrencilerimize sabahları ücretsiz çorba hizmetimiz de devam ediyor. Sabah erken saatlerde başlayıp uzunca bir süre devam ediyor. Öğrencilerimiz bu hizmetlerden oldukça memnun ve her defasında bu hizmetler için teşekkür ediyorlar" dedi.

Üniversitenin giriş kapısına çok yakın olan Okuma Salonu'nun çalışma saatleri hakkında da bilgi veren İnanıcı, "Burası sabah 7'de açılıp akşam 23'e kadar hizmet veriyor. Her geçen gün daha fazla öğrenci ağırlıyoruz" diye konuştu.