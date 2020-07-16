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Tarsus 12 nolu Minibüsçüler Kooperatifi'nin hattı yapılan görüşmeler sonunda uzatıldı. Ancak Tarsus'taki otobüs kooperatifi karara itiraz etti. İtiraz UKOME toplantısında görüşüldü. Toplantı öncesi Kongre ve Sergi Sarayı önünde toplanan minibüs şoförleri, seslerini duyurmak istedi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, UKOME'den olumsuz karar çıkması üzerine öfkelenen minibüs şoförleri içeri girmek istedi. Kapıda önlem alan Çevik Kuvvet ekipleri ile aralarındaki tartışma kısa süreli arbedeye dönüştü. Polis biber gazıyla müdahale etti. Bunun üzerine eylemciler, Büyükşehir Belediyesine gitti.

Çevik Kuvvet ekipleri etten duvar örerek içeri girmelerini engelleyince eylemciler sloganlar attı. Minibüsçüler daha sonra bir süre oturma eylemi yaptı. 3 kişinin sorunları anlatmak için belediye binasına girmesi yönündeki karar üzerine de ortalık sakinleşti.

Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonunda kararın tekrar gözden geçirileceğinin söylenmesi üzerine minibüsçüler olaysız bir şekilde dağıldı.