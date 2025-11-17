Habertürk
        Mersin - Zonguldak kaç kilometre? Mersin - Zonguldak arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Mersin - Zonguldak kaç kilometre? Mersin - Zonguldak arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Mersin ile Zonguldak arasındaki yolculuk, Türkiye'nin güneyinden kuzeyine uzanan rotalardan biridir. İki şehir arasındaki yolculuğun detayları, birçok kişi tarafından merak edilir. Kara ve hava yolları ile ulaşımın mümkün olduğu bir yolculuktur. Peki Mersin - Zonguldak kaç kilometre? Mersin - Zonguldak arası yolculuk ne kadar sürer? Gezilecek duraklar hangileri? İşte detaylar…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 17:14 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:14
        Mersin - Zonguldak kaç kilometre?
        Akdeniz’in sıcak ve turistik şehri Mersin ile Karadeniz’in maden ve doğa şehri Zonguldak arasında yapılan yolculuğun detaylarını merak ediyor olabilirsiniz. Mersin’in sahil kasabaları ve tarihi noktaları ile Zonguldak’ın deniz, doğa ve sanayi dokusu birleştiğinde bu yolculuk keyifli olabilir. Peki Mersin - Zonguldak mesafe ne kadar? Hangi araçla ne kadar sürede gidilebilir? Detayları yazının devamında öğrenebilirsiniz…

        MERSİN - ZONGULDAK ARASI KAÇ km?

        Mersin - Zonguldak kaç km? İki şehir arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 1.050 km civarındadır. Sözü geçen mesafe, güzergâha bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu rota, yaygın olarak Adana, Ankara ve Bolu üzerinden kurulur.

        MERSİN - ZONGULDAK ARASI MESAFE NE KADAR?

        Mersin - Zonguldak mesafe ne kadar? Harita üzerinden bakarsanız Mersin-Zonguldak mesafesi kuş uçuşu yaklaşık 830 km olarak belirlenmiştir. Ancak bu yollardaki güzergah dikkate alındığında mesafe 1.050 km civarına ulaşır. Genel olarak tercih edilen ana yollar ise şunlardır;

        • D400
        • D750
        • D100

        MERSİN - ZONGULDAK ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Peki Mersin - Zonguldak ne kadar sürede gidilir? Detayları aşağıdan öğrenebilirsiniz;

        • Özel araçla: Ortalama 13-14 saat sürer.
        • Otobüsle: Yol durumu ve molalarla birlikte 15 saate kadar çıkabilir.
        • Uçakla: Mersin’den Zonguldak’a direkt uçuş yoktur. Bu nedenle Adana ya da Ankara üzerinden aktarmalı uçuşlarla toplam yolculuk süresi yaklaşık 3-4 saat olabilir.

        MERSİN - ZONGULDAK ARASI NASIL GİDİLİR?

        Mersin’den Zonguldak’a ulaşım için çeşitli yöntemler vardır. Bunlar arasından kendinize ve ihtiyaçlarınıza göre seçim yapabilirsiniz. Seçenekler aşağıda derlenmiştir;

        Özel Araç ile Yolculuk:

        • D400, D750 ve D100 kara yolları üzerinden yapılan yolculukları tercih edebilirsiniz.
        • Rota üzerinde Adana, Ankara ve Bolu’da mola vermeyi düşünebilirsiniz.

        Otobüs ile Yolculuk:

        • Mersin Otogarı’ndan Zonguldak’a düzenli seferler yapılır:
        • Yolculuk süresi yaklaşık 15 saattir.
        • Farklı firmalar arasında seçim yapabilirsiniz.

        Uçak ile Yolculuk:

        • Mersin Havalimanı’ndan Zonguldak’a direkt uçuş yoktur.
        • En uygun yollardan biri, Adana ya da Ankara üzerinden aktarma yapmaktır.
        • Uçuş süresi ise yaklaşık 1 saat, aktarma ve havalimanı işlemleriyle toplam 3-4 saat kadar sürebilir.

        MERSİN - ZONGULDAK ARASI GİTMEK KOLAY MI?

        Evet, bu yolculuk kara ve hava yolları ile oldukça kolaydır. Ancak doğru yolların uygun saatlerde tercih edilmesi önerilir. Özel araç veya otobüsle yapılan yolculuk, genel olarak konforludur. Ancak bu biraz daha uzun sürebilir. Uçak ile seyahat ettiğinizde uçuşlar aktarmalı olsa bile kısa sürede Zonguldak’a ulaşabilirsiniz.

        MERSİN’DE GEZİLECEK YERLER

        • Kızkalesi
        • Cennet Cehennem Obrukları
        • Tarsus Şelalesi
        • Soli Pompeiopolis Antik Kenti
        • Mersin Marina
        • Atatürk Evi ve Müzesi
        • Narlıkuyu Sahili
        • Susanoğlu Plajı
        • Mamure Kalesi
        • Ayaş Plajı
        • Hz. Muğdat Camii
        • Mersin Deniz Müzesi
        • Boğsak Koyu
        • Nagidos Antik Kenti

        ZONGULDAK’DA GEZİLECEK YERLER

        • Filyos Plajı
        • Göldağı Tabiat Parkı
        • Ereğli Kalesi
        • Gökgöl Mağarası
        • Kozlu Sahili
        • Zonguldak Maden Müzesi
        • Devrek Baston Atölyeleri
        • Alaplı Sahili
        • Çatalağzı Termik Santral Bölgesi
        • Ereğli Sahil
        • Cehennemağzı Mağaraları
        • Harmankaya Şelalesi
        • Varagel Tüneli
        • TIOS Antik Kenti
        • Zonguldak Kent Ormanı
        • Ilıksu Plajı
        • Gazi Alemdar Müzesi
        • Halil Paşa Konağı
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Habertürk Anasayfa