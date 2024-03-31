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        Haberler Gündem Mersin Belediye başkan adayları kimlerdir? Mersin Belediyesi hangi partide? Mersin Belediye başkanı kimdir?

        Mersin Belediye başkan adayları kimlerdir? Mersin Belediyesi hangi partide? Mersin Belediye başkanı kimdir?

        Mersin Belediyesi hangi partide? Mersin Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Mersin Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:34 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:34
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        Mersin Belediye başkan adayları kimlerdir? Mersin Belediyesi hangi partide? Mersin Belediye başkanı kimdir?
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        Mersin BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Belediye Başkanlığını 477015 alınan oy ve %45.09 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Vahap Seçer kazanmıştır.

        Mersin Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Milliyetçi Hareket Partisi 8

        Cumhuriyet Halk Partisi 3

        Adalet ve Kalkınma Partisi 2

        Mersin BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        VAHAP SEÇER - CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SERDAR SOYDAN - MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MAHMUT BÜLENT ÖZKAN - İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CELALETTİN DENLİ - MEMLEKET Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı YALÇIN ÖKTEM - VATAN Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İBRAHİM DOĞRU - BĞMSZ Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BERKAY ÇELEN - TKH Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İZZEDDİN ALKAN - YENİDEN REFAH Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MELİH ARSLAN - MİLLİYOL Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EMİRCAN ÇATIKKAŞ - ZP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EMRAH KÜÇÜKKAPDAN - DSP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DERYA DEMİR - TKP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SONER ÇONTAR - SP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ERDAL ÖZTÜRK - HAKPAR Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HASAN TAHSİN UYSAL - MP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BÜNYAMİN ÇELİK - DP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TAHİR UYSAL - HÜDAPAR Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FEYYAZ AKTAŞ - AB Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı GÜRAN DİNÇER - DEVA Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı GARİP CAN COŞKUN - BTP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CEMALETTİN TONĞA - YTP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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