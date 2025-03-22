Mersin Spor - Galatasaray: 89-73 (MAÇ SONUCU)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Spor, sahasında Galatasaray'ı 89-73 mağlup etti.
Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftada konuk ettiği Galatasaray'ı 89-73 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı ve Tolga Akkuşoğlu
Mersin Spor: Olaseni 13, Cobbs 9, Pineiro 12, Cruz 19, Canberk Kuş 3, Efianayi 14, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 14, Magnay 3
Galatasaray: Young 2, Wallace 2, Palmer 13, Delgado 1, Göksenin Köksal 11, Cummings 9, Blumbergs 5, Samet Geyik 3, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 4
1. Periyot: 30-23
Devre: 50-44
3. Periyot: 71-59