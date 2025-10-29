Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Mersin Spor: 81 - Karditsa Iaponiki: 73 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Mersin Spor: 81 - Karditsa Iaponiki: 73 | MAÇ SONUCU

        FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü maçında Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sahasında Yunanistan ekibi Karditsa Iaponiki'yi 81-73 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 22:42 Güncelleme: 29.10.2025 - 22:42
        Mersin Spor, Yunan ekibini mağlup etti!
        Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında konuk ettiği Yunan ekibi Karditsa Iaponiki'yi 81-73 yendi.

        Mersin temsilcisi, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Martin Horozov (Bulgaristan), Gintaras Maciulis (Litvanya)

        Mersin Spor: Olaseni 17, Cobbs 13, March Jr 10, Cruz 14, White 11, Cowan 6, Ergi Tırpancı 2, Bentil 8, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı

        Karditsa Iaponiki: B. Jefferson 20, Bothwell, Kaselakis 4, D. Jefferson 10, Madsen 11, Horchler 12, Ellis 6, Diplaros 7, Kamperidis 3

        1. Periyot: 20-23

        Devre: 37-39

        3. Periyot: 64-56

        4. Periyot: 81-73

