        Mersin - Siirt kaç kilometre? Mersin - Siirt arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Mersin ile Siirt arasındaki yolculuk, Türkiye'nin güneyinden doğusuna uzanan uzun ve etkileyici bir rotayı kapsar. İki destinasyon arasında kara ve hava yolu ile ulaşım mümkündür. Bu nedenle günlük hayatın hızlı temposundan kaçmak isteyenler ve iş amaçlı seyahat edenler için merak konusu olmaya başlamıştır. Peki Mersin - Siirt arası kaç kilometre ve yolculuk ne kadar sürer? Gezilecek yerler var mı? Tüm detaylar yazının devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 17:12 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:12
        Mersin - Siirt kaç kilometre?
        Akdeniz’in gözde şehri ıolan Mersin ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi zenginliklere sahip Siirt şehri arasında yapılan yolculuk son dönemde araştırılmaya başlanmıştır. Mersin’in sahil kasabaları ve tarihi noktalarıyla bilinen güzellikleri, Siirt’in doğal ve kültürel zenginlikleriyle birleştiğinde yolculuk, son dönemlerde birçok kişinin tercihi olmuştur. Peki Mersin - Siirt ne kadar sürede gidilir? Gezilecek keşif durakları neresi?

        MERSİN - SİİRT ARASI KAÇ km?

        Mersin - Siirt kaç km? Siirt ve Mersin arasındaki kara yolu mesafesi, yaklaşık olarak 900 kilometre civarında hesaplanmıştır. Söz konusu mesafe, güzergâha göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak Adana, Gaziantep ve Batman üzerinden geçiş yapılması tercih edilir.

        MERSİN - SİİRT ARASI MESAFE NE KADAR?

        Mersin - Siirt mesafe ne kadar? Harita üzerinden bakıldığında Mersin-Siirt mesafesi kuş uçuşu yaklaşık 750 km olarak belirlenmiştir. Ancak kara yollarındaki rota göz önünde bulundurulduğunda bu mesafe 900 km civarına yükselebilir. Mersin ve Siirt arasında genel olarak yaygın şekilde D400 ve D975 karayolları kullanılır.

        MERSİN - SİİRT ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Mersin - Siirt ne kadar sürede gidilir? İşte bazı detaylar;

        • Özel araçla: Ortalama 11-12 saat.
        • Otobüsle: Yoldaki trafik durumu ve molalar da eklendiğinde 13-14 saat sürebilir.
        • Uçakla: Mersin’den direkt uçuş yoktur. Ancak yine de Adana ve Diyarbakır aktarmalı uçuşlar yapılabilir. Bu şekilde yaklaşık 2,5-3 saat hava yolculuğu mümkündür.

        MERSİN - SİİRT ARASI NASIL GİDİLİR?

        Mersin’den Siirt’e ulaşmak için çeşitli yöntemler vardır. Bunlar hakkındaki bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz;

        Özel Araç ile Yolculuk:

        • D400 ve D975 karayolları üzerinden yapılan yolculuk genel olarak rahat kabul edilir.
        • Bu rotada mola verebileceğiniz dinlenme tesisleri de vardır.

        Otobüs ile Yolculuk:

        • Mersin Otogarı’ndan Siirt’e düzenli seferler bulunur.
        • Yolculuk süresi 13-14 saat sürer.
        • Bu iki şehir arasında çoğu otobüs firması hizmet sunar.

        Uçak ile Yolculuk:

        • Mersin Havalimanı’ndan direkt uçuş yoktur.
        • Adana ve Diyarbakır üzerinden aktarma yapılabilir.
        • Toplam yolculuk süresi aktarma dahil yaklaşık 2,5-3 saattir.

        MERSİN - SİİRT ARASI GİTMEK KOLAY MI?

        Evet, bu yolculuk kara ve hava yolları ile oldukça basittir. Özel araç veya otobüsle yapılan yolculuk güvenlidir ve yolların da oldukça bakımlı olduğu söylenmiştir. Uçak ile seyahat etme düşünceniz varsa aktarmalı uçuşları tercih edebilirsiniz. Böylece kısa sürede hedefe ulaşabilirsiniz.

        MERSİN’DE GEZİLECEK YERLER

        • Kızkalesi
        • Cennet Cehennem Obrukları
        • Tarsus Şelalesi
        • Soli Pompeiopolis Antik Kenti
        • Mersin Marina
        • Atatürk Evi ve Müzesi
        • Narlıkuyu Sahili
        • Susanoğlu Plajı
        • Mamure Kalesi
        • Tarsus
        • Yapraklı Koyu
        • Narlıkuyu
        • Göksu Nehri
        • Yerköprü Şelalesi

        SİİRT’DE GEZİLECEK YERLER

        • Ulu Camii
        • Siirt Kalesi
        • Pervari Yaylaları
        • Botan Vadisi
        • Tarihi Siirt Evleri
        • Veysel Karani Türbesi
        • Meydan Cami
        • Siirt Müzesi
        • Tillo Kalesi
        • Sağlarca Kaplıcası
        • İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi
        • Derzin Kalesi
        • Siirt Saat Kulesi
        • Rasıl Hacar
        • Taşbaşı Mağarası
        • Zemzemil Hassa Hatun İbadethanesi
        • Kalatül Üstad Kalesi
        • Şirvan Kalesi
        • Siirt Mağaraları
        • Çemikari Yaylası
        • Kormas Kalesi
        • Erzen Ören Yeri
        • İrun Kalesi
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
