Mersin - Siirt kaç kilometre? Mersin - Siirt arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Akdeniz’in gözde şehri ıolan Mersin ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi zenginliklere sahip Siirt şehri arasında yapılan yolculuk son dönemde araştırılmaya başlanmıştır. Mersin’in sahil kasabaları ve tarihi noktalarıyla bilinen güzellikleri, Siirt’in doğal ve kültürel zenginlikleriyle birleştiğinde yolculuk, son dönemlerde birçok kişinin tercihi olmuştur. Peki Mersin - Siirt ne kadar sürede gidilir? Gezilecek keşif durakları neresi?

MERSİN - SİİRT ARASI KAÇ km?

Mersin - Siirt kaç km? Siirt ve Mersin arasındaki kara yolu mesafesi, yaklaşık olarak 900 kilometre civarında hesaplanmıştır. Söz konusu mesafe, güzergâha göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak Adana, Gaziantep ve Batman üzerinden geçiş yapılması tercih edilir.

MERSİN - SİİRT ARASI MESAFE NE KADAR?

Mersin - Siirt mesafe ne kadar? Harita üzerinden bakıldığında Mersin-Siirt mesafesi kuş uçuşu yaklaşık 750 km olarak belirlenmiştir. Ancak kara yollarındaki rota göz önünde bulundurulduğunda bu mesafe 900 km civarına yükselebilir. Mersin ve Siirt arasında genel olarak yaygın şekilde D400 ve D975 karayolları kullanılır.

MERSİN - SİİRT ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Mersin - Siirt ne kadar sürede gidilir? İşte bazı detaylar; Özel araçla: Ortalama 11-12 saat.

Otobüsle: Yoldaki trafik durumu ve molalar da eklendiğinde 13-14 saat sürebilir.

Uçakla: Mersin’den direkt uçuş yoktur. Ancak yine de Adana ve Diyarbakır aktarmalı uçuşlar yapılabilir. Bu şekilde yaklaşık 2,5-3 saat hava yolculuğu mümkündür. MERSİN - SİİRT ARASI NASIL GİDİLİR? Mersin’den Siirt’e ulaşmak için çeşitli yöntemler vardır. Bunlar hakkındaki bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz; Özel Araç ile Yolculuk: D400 ve D975 karayolları üzerinden yapılan yolculuk genel olarak rahat kabul edilir.

Bu rotada mola verebileceğiniz dinlenme tesisleri de vardır. Otobüs ile Yolculuk: Mersin Otogarı’ndan Siirt’e düzenli seferler bulunur.

Yolculuk süresi 13-14 saat sürer.

Bu iki şehir arasında çoğu otobüs firması hizmet sunar. Uçak ile Yolculuk: Mersin Havalimanı’ndan direkt uçuş yoktur.

Adana ve Diyarbakır üzerinden aktarma yapılabilir.

Toplam yolculuk süresi aktarma dahil yaklaşık 2,5-3 saattir. MERSİN - SİİRT ARASI GİTMEK KOLAY MI? Evet, bu yolculuk kara ve hava yolları ile oldukça basittir. Özel araç veya otobüsle yapılan yolculuk güvenlidir ve yolların da oldukça bakımlı olduğu söylenmiştir. Uçak ile seyahat etme düşünceniz varsa aktarmalı uçuşları tercih edebilirsiniz. Böylece kısa sürede hedefe ulaşabilirsiniz. MERSİN’DE GEZİLECEK YERLER Kızkalesi

Cennet Cehennem Obrukları

Tarsus Şelalesi

Soli Pompeiopolis Antik Kenti

Mersin Marina

Atatürk Evi ve Müzesi

Narlıkuyu Sahili

Susanoğlu Plajı

Mamure Kalesi

Tarsus

Yapraklı Koyu

Narlıkuyu

Göksu Nehri

Yerköprü Şelalesi SİİRT’DE GEZİLECEK YERLER Ulu Camii

Siirt Kalesi

Pervari Yaylaları

Botan Vadisi

Tarihi Siirt Evleri

Veysel Karani Türbesi

Meydan Cami

Siirt Müzesi

Tillo Kalesi

Sağlarca Kaplıcası

İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi

Derzin Kalesi

Siirt Saat Kulesi

Rasıl Hacar

Taşbaşı Mağarası

Zemzemil Hassa Hatun İbadethanesi

Kalatül Üstad Kalesi

Şirvan Kalesi

Siirt Mağaraları

Çemikari Yaylası

Kormas Kalesi

Erzen Ören Yeri

İrun Kalesi

