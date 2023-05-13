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Mersin Milletvekili Adayları 2023: AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti, TİP Mersin Milletvekili Adayları Kimler?

Partilerin Mersin milletvekili adayları kimler?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde Mersin milletvekili adayları gündeme geldi. Eksiklerin tamamlanmasının ardından YSK’ya sunulan Mersin milletvekili adayları listesi netleşti. İşte 2023 Mersin milletvekili adayları…

Giriş: 13.05.2023 - 00:32 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Mersin milletvekili adayları listesi, 19 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu YSK’ya teslim edildi. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde Mersin milletvekili adayları listesi belli oldu. AK Parti Mersin milletvekili aday listesinde ilk sırada Nureddin Nebati yer alırken CHP aday listesinde ilk sırada Ali Mahir Başarır yer alıyor. MHP 28. Dönem milletvekili aday listesinde ise ilk sırada Levent Uysal yer alıyor. İşte Mersin milletvekili adayları…

    14 Mayıs 2023 Mersin Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları İçin Tıklayınız

     

  • MERSİN SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Mersin Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Mersin Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Mersin Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    MERSİN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    MERSİN'DE KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

  • MERSİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'da sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Mersin Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    Mersin Seçim Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

    Mersin Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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