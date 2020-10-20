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Mersin polisin son yılların en önemli uyuşturucu operasyonuna imza attı. Mersin limanında norkotik köpeğinin işaretiyle konteynırda yapılan aramada A4 kağıt kolileri arısında gizlenmiş durumda 220 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda biri yabancı uyruklu olymak üzere iki kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan şahısların deşifre edilmesi, suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda Mersin Limanı’na yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği tespit edildi. Yürütülen soruşturma neticesinde Brezilya’dan gelerek Mersin Limanı’na aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynırda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile birlikte yapılan aramada 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

AMANSIZ TAKİP

Bu arada Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, yüklü miktarda kokain maddesinin Brezilya’dan bir gemi ile Mersin’e getirileceği yönünde ihbar yapılması üzere hummalı bir çalışma başlatıldı. İsmi gizli tutulan ve belgelerinde yüklü miktarda A4 kolileri yüklü olduğu beyan edilen gemi Brezilya’dan bir limandan demir aldığı andan itibaren amansız takip başlatıldı. Söz konusu gemi Avrupa’da birkaç limana uğradıktan sonra da takip devam etti. Uyuşturucu yüklü geminin tüm hareketleri takibe alınırken, Türkiye’ye girmesiyle birlikte uluslararası sularda yakın takip başlatıldı. Balıkçı teknelerine binan narkotik polis ekibi, gemiyi yakın takibe alarak Mersin limanına girişine kadar izledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bu arada söz konusu 220 kilogram kokaini Mersin limanında teslim alçağı önceden belirlenen Hollanda uyruklu bir kişi Mersin’e gelmek üzere İstanbul Havaalanı’na indi. Mersin narkotik polisi, isimi açıklanmayan Hollanda uyruklu kişiyi uçakta ve Adana’ya inişinden sonra da amansız takibini sürdürdü. Brezilya’dan hareket ederek Mersin limanında indirilen konteynırdan malı teslim almak üzere olan Hollandalı kişi, polisin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı. Bu kişinin, Mersin limanına indirilen konteynırdan teslim alacağı 220 kilogram kokaini karayolu ile pazarlamak üzere Avrupa ülkelerine götüreceği saptandı.