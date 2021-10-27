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Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları dalış tutkunlarını ağırlıyor

Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridi ve eşsiz doğa özellikleriyle Doğu Akdeniz'in incisi olarak nitelendirilen Mersin'de, mavi suların derinliklerine inen dalgıçlar su altı kanyonlarının güzelliklerini keşfediyor

27.10.2021 - 15:34 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nin 10-15 metre açıklarında, yaklaşık 8 metre derinlikteki su altı kanyonları, her seviyedeki dalgıçların faaliyette bulunabileceği noktalarıyla öne çıkıyor.

     

  • AA'nın haberine göre yaklaşık 2 kilometrelik alanı kapsayan su altı kanyonları, doğal resif görevi de görüyor. Bölgede, turistik amaçlı düzenlenen dalışlarla, kanyon içerisindeki biyolojik çeşitlilik ziyaretçiler tarafından keşfediliyor.

     

  • Atlantis Dalış Merkezi eğitmenlerinden Ertuğrul Çete, kanyonların bölgedeki vazgeçilmez dalış noktalarından olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz'in birçok noktasında tatlı suyun denize dökülmesinden kaynaklı kanyonlar oluştuğunu belirten Çete, "İnsanlarımız kanyon karada olur zannediyor. Tam aksine tatlı suyla tuzlu suyun karışmamasından dolayı ister istemez bir iz yapıyor. Bu izler su altında kanyona dönüşüyor" dedi.

     

  • Çete, su altındaki kanyonların birçok deniz canlısına ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Küçük balıklar burayı sığınma yeri olarak görüyor, onun avcıları da oraya geliyor, böylece orada bir tür zenginliği oluşuyor. Kanyonlar bu yüzden ilgi çekici oluyor. Doğu Akdeniz’de bunu görmeniz mümkün" diye konuştu.

     

  • Bölgedeki deniz canlılığının arttığını da dile getiren Çete, şunları kaydetti:

    "Kanyonda deniz tavşanından tutun, çuprasından papaz balığına, lagosuna ne isterseniz mevcut. Kanyonlar her zaman tür bakımından daha zengin oluyor. Tür fazla olunca kanyonlar görsel şölene dönüşüyor. Biz de orada balıkları koruduğumuz için daha çok çoğalıyorlar. Tür zenginliği fazla olduğu için fotoğrafı görenler buraya geliyor."

     

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