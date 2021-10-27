Köse, su altı kanyonlarını merak ettiği için bölgede bulunduğunu dile getirerek, "Buraya gelip keşif dalışı yaptım. Kanyonu, su altı popülasyonunu gördüm. Su altındaki kanyonlar görsel şölen olarak daha canlılar. İçinde canlı popülasyonu daha fazla. Kanyonlarda küçük balıklar, papaz balıkları, asker balıkları, aslan balıkları, deniz kestaneleri ve deniz tavşanları vardı. Bu tür canlıları gördüm ve çok güzel bir dalış deneyimi yaşadım" ifadelerini kullandı.