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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin haberleri: Atatürk büstünü iterek düşürmüştü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Atatürk büstünü iterek düşürmüştü!

        Mersin'de, muhtarlık binası önündeki Atatürk büstünü iterek düşüren G.Ç., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. Şüphelinin, uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 07:30 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:25
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        Atatürk büstünü iterek düşürmüştü!
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        Mersin'de olay, 8 Aralık'ta öğle saatlerinde Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtarlık binası önündeki Atatürk büstü, bir kişi tarafından itilerek düşürüldü.

        VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

        DHA'daki habere göre çevredekiler, şüpheliye tepki göstererek engel olmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        BİR KADIN BÜSTÜ YERİNE KOYDU

        Saldırgan, kendisine 'Polise şikayet edeceğim seni' diyen kadına, 'Ara polisi' dedikten sonra bölgeden uzaklaşırken, başka bir kişi de büstü kaldırıp, yerine koydu.

        TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Görüntülerin ardından harekete geçen polis, uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen G.Ç.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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