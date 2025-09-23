Habertürk
        Mersin'deki kuyumcu soygununda 4 tutuklama

        Mersin'deki kuyumcu soygununa ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Mersin'de bir kuyumcudan altın ve ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 07:12 Güncelleme: 23.09.2025 - 07:14
        Mersin'deki kuyumcu soygununda 4 tutuklama
        Mersin Emniyet Müdürlüğünün NSosyal’deki hesabından yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül’de Akdeniz ilçesindeki kuyumcudan 16 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kimliklerini belirledikleri 6 zanlıyı yakaladı.

        AA'nın aktardığı habere göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, soygun anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşımda yer aldı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        #Mersin
        #haberler
        #Son dakika haberler
