Mersin'deki kuyumcu soygununda 4 tutuklama

Mersin'deki kuyumcu soygununa ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Mersin'de bir kuyumcudan altın ve ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Mersin Emniyet Müdürlüğünün NSosyal’deki hesabından yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül’de Akdeniz ilçesindeki kuyumcudan 16 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kimliklerini belirledikleri 6 zanlıyı yakaladı.
AA'nın aktardığı habere göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, soygun anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşımda yer aldı.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.