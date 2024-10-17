Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde sporcuya ait yazıt bulundu

"YAZIT ÖREN YERİMİZİN İLGİ ODAĞI OLMASINA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Vali Pehlivan, gazetecilere, tarihi alanlardaki kazıların devam ettiğini söyledi. Arkeolojik çalışmaların önemli olduğunu belirten Pehlivan, "Yine heyecan uyandıran bir eserin toprağın altından çıkarılışına tanıklık ediyoruz. Yazıt bizlere sporun buluşturucu, birleştirici yanını ve aynı zamanda 2 bin yıl önce sportif organizasyonların yapıldığını gösteriyor" dedi.

Tarihi yapının ören yeri olarak açıldığında ziyaretçi çekeceğini vurgulayan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bu ve buna benzer eserlerin ortaya çıkartılması ören yerimizin ilgi odağı olmasına katkı sağlayacaktır. Kentte, sayısız kültürel mirasımız var, bunlardan 4'ü UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Biz 3 tarihi yerimizi daha listeye eklemek için bilimsel çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan birisi de Anemurium Antik Kenti olup, bununla ilgili dosya da hazırlanıyor. Çıkartılan bu yazıt ve eserler tarihi yapının listeye girmesine katkı sağlayacaktır."