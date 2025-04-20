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        Haberler Gündem Mersin'de TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Mersin'de TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 06:26 Güncelleme: 20.04.2025 - 06:26
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        TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        H.B. idaresindeki otomobil, Tekmen Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR'la çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü H.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        H.B'nin cenazesi Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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