Sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

DHA

Olay, saat 20.00'de ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında meydana geldi.

Yüzünü yıkamak için kanal kenarına gelen Yusuf Akbulut, dengesini kaybedip suya düştü. Suya atlayan çevredekiler tarafından çıkarılan Akbulut'un bilincinin kapalı olduğu anlaşılınca sağlık ekibine haber verildi.

DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Akbulut, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.