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        Haberler Gündem Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı - Güncel haberler

        Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, küle döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 21:56 Güncelleme: 24.03.2025 - 21:56
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        Seyir halindeki otomobil yandı
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        Akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde seyir halinde olan A.K. yönetimindeki otomobil, alev aldı.

        Otomobili yolun sağına çekip, araçtan inen sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otomobile tazyikli suyla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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