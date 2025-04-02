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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de seraları hortum vurdu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Mersin'de seraları hortum vurdu!

        Mersin'de sağanak ve hortum, seralara zarar verdi. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, ilçedeki Ören ve Karadere mahallelerindeki seralarda büyük oranda zarar oluştuğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:36 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:36
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        Hortum seraları vurdu!
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        Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan sağanak ve hortum, seralara zarar verdi.

        DHA'nın haberine göre Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, "Tespitlerimize göre yaklaşık 2 bin dönümlük alanda 200 milyon liralık hasar var" dedi.

        Kentin batısındaki Anamur ve Silifke ilçelerinde sabahın erken saatlerinde kısa süreli sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu.

        Silifke'deki bazı cadde ve sokakları su bastı. Anamur'da etkili olan hortum nedeniyle muz ve çilek seraları zarar gördü. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri, biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

        Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, ilçedeki Ören ve Karadere mahallelerindeki seralarda büyük oranda zarar oluştuğunu söyledi. Gümüş, "Bazı seralarımız, TARSİM tarafından sigortalı ama birçok seramız da sigortasız. Gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Umarım yetkililer, devletimiz bir an önce yaraların sarılması ile ilgili bölgemizde gerekli çalışmaları yaparlar. Tespitlerimize göre yaklaşık 2 bin dönümlük alanda 200 milyon liralık hasar var" dedi.

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