Mersin'de sahte içki ele geçirildi

Mersin'de jandarma sahte içki ele geçirdi
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 127 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 16.05.2025 - 10:42 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:42
Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretilip piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Çamlıyayla ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Adreste 127 litre sahte içki, 17 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi..png
Gözaltına alınan 3 şüpheli karakola götürüldü.
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