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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de motosikletin önünü kaldıran sürücüye 41 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Mersin'de motosikletin önünü kaldıran sürücüye 41 bin lira ceza

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, ön tekerini kaldırarak tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 41 bin 326 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 06:12 Güncelleme: 06.05.2025 - 06:13
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        Motosikletin önünü kaldırdı, 41 bin lira ceza yedi
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        Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kargıpınarı Mahallesi'nde bir kişi ön tekerini kaldırarak tehlikeli motosiklet kullanıp hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada kimliği tespit edilen D.E.A. yakalandı.

        AA'nın haberine göre; hakkında işlem başlatılan D.E.A'ya "sürücü belgesiz araç kullanmak", "kask takmamak" ve "tehlikeli ve saygısız araç kullanmak" suçlarından 41 bin 326 lira ceza kesildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Mersin
        #erdemli
        #haberler
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