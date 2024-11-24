Mersin'de fırtına can aldı
Mersin'de şiddetli fırtına nedeniyle işçilerin kaldığı tesiste çatılar uçtu. Olayda üzerine çatı düşen 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıların uçtuğu tesisteki 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçilerin konakladığı Sipahili Mahallesi'ndeki prefabrik tesisinin çatıları, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.
Fotoğraf: İHA
Üzerine çatı düşen A.Ç. (24) ile rüzgarın etkisiyle yuvarlanan otomobilin altında kalan A.F. (44) ağır yaralandı. Tesiste park halindeki bazı araçlar da hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İşçilerin mesai arkadaşlarınca kurtarılmaya çalışılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Fotoğraf: İHA
SİLİFKE'DE AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Kent genelinde etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle Silifke ilçesinde bağlı Göksu ve Gazi mahallelerinde devrilen ağaçlar nedeniyle 3 otomobilde hasar oluştu.
Bozyazı ilçesinde de Tekmen Mahallesi'nde bir iş yerinin çatısı, Antalya-Mersin kara yolunun batı istikametine düştü.
Temizlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki halı sahanın direkleri rüzgarın etkisiyle devrildi.