Kargıpınarı Mahallesi'nde Erdemli Belediyesi'ne ait bir iş makinesinin park halindeki araçlara zarar verdiğini gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. AA'nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, araçtaki M.D'yi gözaltına aldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Diğer yandan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ERDEMLİ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili Erdemli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"25.12.2022 tarihinde saat 21.00 sularında Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda kamusal alanda park halinde bulunan Erdemli Belediyesi'ne ait kepçe, madde etkisi altında olduğu tespit edilen şahıs tarafından çalınmıştır. Kepçeyi çalan şahıs üç vatandaşımıza ait park halinde bulunan araçlara çarparak zarar vermiştir. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Konu yargıya intikal ettirilmiş, yakalanan ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.