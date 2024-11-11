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        Haberler Gündem Çevre Mersin'de Alman katılımcılarla "İklim ve Çevre Çalıştayı" | Son dakika haberleri

        Mersin'de Alman katılımcılarla "İklim ve Çevre Çalıştayı" düzenlendi

        Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi, geçen şubat ayında açılış toplantısı Mersin'de yapılan "İklim Eğitimi ve İklim Diyaloğu Güçlendirme Projesi" kapsamında Almanya'dan gelen ekiplerle çalıştay düzenlendi. Çevre ve iklim eğitimi noktasında fikir alışverişi yapılan çalıştayı değerlendiren Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, "Bu projenin çalıştayının gerçekleştirildiği Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'mizde çocuklara yönelik farkındalık eğitimleri, Oberhausenlı dostlarımızın gerçekten çok ilgisini çekti. Biz yaklaşık olarak 100 bininci ziyaretçiyi burada ağırladık. 100 bin kişi Oberhausen'un toplam nüfusunun yarısı. Projenin en önemli noktası çocuklar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 14:43 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:43
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        Mersin'de Alman katılımcılarla "İklim ve Çevre Çalıştayı"
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi, iklim değişikliği, çevre, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını, uluslararası boyutta imzaladığı projelerle devam ettiriyor.

        Belediyenin söz konusu projelerinden biri olan ve geçen şubat ayında açılış toplantısı kentte yapılan "İklim Eğitimi ve İklim Diyaloğu Güçlendirme Projesi" kapsamında Almanya'dan gelen ekiplerle, bir çalıştay düzenlendi.

        Çevre ve iklim eğitimi noktasında fikir alışverişi yapılan çalıştaya, kardeş şehir Almanya'nın Oberhausen kentinden İklim Koruma Birimi yetkililerinden Markus Wertngen-Orman, Maik Ballmann, Andy Fiedler, Birte Trampnau, Stephanie Stiehm ve Desbina Kallinikidou katıldı.

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        İKİ BELEDİYE ARASINDA DENEYİM PAYLAŞIMI

        Oberhausen Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında deneyim aktarılması için böyle bir projeyi başlattıklarını kaydeden Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, "Bu proje kapsamında, Oberhausen Belediyesi İklim Koruma Birimi'nden uzman arkadaşlarımız buraya daha önce de bir ziyaret yapmışlardı. Bizler de ekip olarak Oberhausen Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdik. Bu iki ziyarette iklim, çevre ve iklim eğitimi konusunda her iki belediyenin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceleme şansı bulduk ve bu çalışmaların iyi uygulama örneklerinin, belediyelere aktarılması için çalışmalar gerçekleştirdik" dedi.

        "İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ KATILIMCILARA SUNULDU"

        Yapılan çalışmalar kapsamında çalıştay ile kapanış toplantısını da gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Zorlu, "Mersin'deki çevre konusunda duyarlı olan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademik camiadan hocalarımız ve Büyükşehir Belediyemizin birimlerinden katılan arkadaşlarımızla birlikte oldukça verimli, güzel bir çalıştay oldu. İyi uygulama örnekleri; çalıştaya katılan katılımcılara sunuldu ve onların bu çalışmalarla ilgili yorumları alınarak, bundan sonraki iklim ve çevre konusundaki çalışmalara yön vermek için not edildi" dedi.

        OBERHAUSEN NÜFUSUNUN YARISI KADAR ZİYARETÇİ

        Oberhausen Belediyesi'nin ölçek olarak Mersin'den küçük olduğuna işaret eden Dr. Zorlu, "Orada uygulanan iklim ve çevre konusundaki çalışmalarla, bizim çalışmalarımızın ölçekleri birbirinden farklı. Ama şunu söyleyebiliriz; bu projenin çalıştayının gerçekleştirildiği Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’mizde çocuklara yönelik farkındalık eğitimleri, Oberhausenlı dostlarımızın gerçekten çok ilgisini çekti. Biz yaklaşık olarak 100 bininci ziyaretçiyi burada ağırladık. 100 bin kişi Oberhausen'un toplam nüfusunun yarısı. Burada iklim, çevre, yenilenebilir enerji, atık dönüşüm konularında eğitimler verdik. Projenin en önemli noktası çocuklar" diye konuştu.

        İKLİM ADAPTASYONUNA YÖNELİK GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

        İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Arda Alp ise, "Bugün iklim adaptasyonuna yönelik, belediyelerimiz arasında görüş alışverişi gerçekleştirdik. Oberhausen kardeş belediyemizle ortak yürüttüğümüz projemizin kapanış toplantısı için, Mercan Bilim Merkezi'mizde buluştuk. Mercan Bilim Merkezi'mizde, iklim değişikliğine yönelik çocuklarımıza farkındalık eğitimleri vermekteyiz. Anlamlı bir bilim merkezimizde bu toplantıyı kapattık" ifadelerini kullandı.

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