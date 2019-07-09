AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde, Merkez Bankası ihtiyat akçesine ilişkin hükümlere de yer verildi. Buna göre, Merkez Bankası’nın yıllık safi kârından en çok yüzde 5’i, iki aylık maaş tutarını geçmemek üzere banka mensuplarına dağıtılacak. Kalan tutarın yüzde 10’u ihtiyat akçesi olarak ayrılacak.

Merkez Bankası’nın sermayesi 25 bin TL. Küçük hissedarlara hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden yüzde 6’şar oranında birinci ve ikinci kâr dağıtımı yapılacak. Bu da 3’er bin liradan toplam 6 bin lirayı aşamayacak. Bugüne kadarki uygulama, personel ödemesi, kâr payı ve ihtiyat akçesi düşüldükten sonra kalan tutarın hazineye temettü geliri olarak aktarılması şeklindeydi. İhtiyat akçeleri bilançoda tutuluyordu.

Yeni düzenleme uyarınca, öncelikle Merkez Bankası’nın birikmiş 46 milyar lira tutarındaki ihtiyat akçesi bu yıl bütçeye aktarılacak. Bundan böyle ise son yılın kârından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kâra katılarak hazineye aktarılabilecek. Böylece, bir önceki yıl ihtiyat akçeleri düzenli olarak bütçeye gelir kaydedilecek.

Bu yıl aktarılacak birikmiş ihtiyat akçesi sayesinde bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1 oranında azalması öngörülüyor. Normalde bu yıl için bütçe açığı 80.6 milyar lira öngörülmüştü. Açığın GSYH’ye oranı yüzde 1.8 olarak tahmin edilmişti. Ancak, beş aylık bütçe açığı 66.5 milyar lira olarak gerçekleşti.



ZORUNLU KARŞILIKLARIN KAPSAMI

Merkez Bankası’nın yetkilerini düzenleyen maddede zorunlu karşılıklara ilişkin tanım yeniden düzenleniyor. Merkez Bankası halen, bankaların ve diğer mali kurumların “yükümlülüklerini esas alarak” zorunlu karşılık ve umumi disponibilite oranlarını düzenleyebiliyor.

Yeni düzenleme uyarınca, Merkez Bankası bankaların ve diğer mali kuruluşların “bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerini” esas alarak zorunlu karşılık ve umumi disponibilite oranları belirleyebilecek. Bilanço içi ve dışı kalemler için Merkez Bankası nezdinde nakden zorunlu karşılık tesis edilecek.



SGK VERİLERİ MERKEZ İLE PAYLAŞACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),elinde bulunan sağlık verisi dışındaki kişisel verileri ve ticari sır niteliğindeki verileri Merkez Bankası ile paylaşacak.