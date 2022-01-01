Merkezefendi'de koronavirüs şoku

Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesinde, Denizli’de yarın Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 15.00'te oynanması gereken karşılaşmanın ertelendiği bilgisi yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada 6 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif olduğu belirtildi.