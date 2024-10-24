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        Merkezefendi Belediyesi terör saldırısı sonrası etkinlikleri iptal etti

        Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, Ankara'daki hain terör saldırısı nedeniyle etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:33 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:33
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        Merkezefendi Belediyesi etkinlikleri iptal etti
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        Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği "Cumhuriyet'in Öncü Kadınları" sergisi ve 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Korolar Festivali&nin, Ankara'daki hain terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

        Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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